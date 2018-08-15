Трасса Астана - Темиртау станет платной в сентябре

Для транзитных легковых автомобилей стоимость проезда составит 1 тенге за 1 км.

В сентябре 2018 года на трассе Астана - Темиртау введут в тестовом режиме оплату за проезд, передает Елорда инфо.

«Дорогу Астана - Темиртау в тестовом режиме планируем ввести в сентябре. Я думаю, в течение квартала она будет работать в тестовом режиме, а потом уже будем смотреть. Терминалы для оплаты устанавливаются, оборудование уже привезли», - сообщил пресс-секретарь АО «НК «КазАвтоЖол» Бауржан Серикбаев.

Отметим, что протяженность 4-полосной дороги 170 км. Для транзитных легковых автомобилей стоимость проезда составит 1 тенге за 1 км. Существует отдельный тариф для жителей близлежащих к платной дороге населённых пунктов - годовой абонемент стоимостью 1 тыс тенге, добавил Бауржан Серикбаев.

Стоимость для большегрузного транспорта свыше 15 тонн с прицепами, а также для пассажирских автобусов будет определена по окончанию тестового режима.

Способы оплаты: наличными на пунктах взимания платы; терминалы Qiwi, касса 24; интернет-оплата (payway.kz); банковская карта; лицевой счет (для юридических лиц).

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