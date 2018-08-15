Штраф для компании-оператора моста в Генуе может достичь €150 млн

Министр инфраструктуры и транспорта Италии Данило Тонинелли сообщил, что власти проведут масштабную проверку всех устаревающих дорожных объектов

Предприятие, занимавшееся обслуживанием моста, обрушившегося близ Генуи, может ожидать штраф в размере до €150 млн. Соответствующее заявление разместил в своем Facebook министр инфраструктуры и транспорта Италии Данило Тонинелли, пишет ТАСС.

"Руководство Autostrade per l'Italia [организация, обслуживающая дорожную инфраструктуру страны] в первую очередь должно уйти в отставку. Учитывая, что были серьезные нарушения, я заявляю, что мы запустили процедуры для прекращения сотрудничества и наложения штрафа размером до €150 млн, - сказал министр. - Если они не способны управлять нашими автомагистралями, то это будет делать государство".

Министр также отметил, что власти проведут масштабную проверку всех устаревающих дорожных объектов, "многие из которых были построены в 60-70-е годы прошлого века". Он подчеркнул, что в "цивилизованной стране невозможно погибнуть из-за обрушившегося моста", а виновные в трагедии будут наказаны.

14 августа длинный пролет моста, по которому проходит скоростная трасса A10 (Генуя - Савона, европейский маршрут Е80) обрушился на расположенные под ним железнодорожные пути и дома. В момент происшествия на нем находилось более 30 легковых автомобилей и три грузовика. По последним данным, в результате трагедии погибли по меньшей мере 35 человек, в том числе три ребенка. В Генуе в связи со случившимся объявлен двухдневный траур.

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