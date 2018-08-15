Был озорником - учительница Путина рассказала о его школьных годах

По словам классного руководителя президента России, он "был озорником" и, скорее всего, получал "двойки"

Классный руководитель президента России Владимира Путина посетила Грозный и рассказала о школьных годах своего знаменитого ученика.

Слова 85-летней Веры Гуревич, у которой будущий президент учился с пятого по восьмой классы, передает РИА Новости.

По ее словам, будущий президент всегда был гуманитарием. Что не помешало ему успевать и по другим предметам: так, он окончил восьмой класс без "троек" и поступил в школу с химическим уклоном. Однако, химия его не привлекала.

"Он всегда был гуманитарий и поставил себе цель — обязательно поступить в университет. Там было 30 человек на место, но он поступил", — рассказала учительница.

Бывший педагог ответила на вопрос – были ли "двойки" и Путина в школе.

"Наверняка были в начальных классах, если он сбегал с уроков, открывал все двери и кричал "Ку-ку, это я!". Был, конечно, озорником, энергия в нем била ключом", — вспоминает Гуревич.

Владимир Путин окончил юридический факультет ЛГУ в 1975 году. С 1985 по 1990 годы работал в ГДР в органах госбезопасности. С 1990 года Путин работал помощником ректора родного университета по международным вопросам.

В прошлом году, на встрече в классными руководителями выпускных классов, Путин рассказал, как бросил заниматься физикой и химией ради работы в спецслужбах. По его словам, в приемной КГБ, куда пришел ученик специализированной химической школы, ему посоветовали отучиться на юриста. Что будущий президент России и сделал.

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