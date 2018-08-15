Зидан хочет возглавить «Манчестер Юнайтед»
На данный момент командой руководит Жозе Моуринью.
Фото : sportbox.ru15 августа 2018, 14:01
Бывший главный тренер «Реала» Зинедин Зидан хотел бы попробовать свои силы в АПЛ.
Французский специалист особенно заинтересован в работе с «Манчестер Юнайтед». Напомним, что на данный момент командой руководит Жозе Моуринью.
Напомним, Зидан руководил «сливочными» с января 2016-го до мая 2018 года. За это это время с мадридским клубом он выиграл три Лиги чемпионов и становился чемпионом Испании.
???? Zinedine Zidane est intéressé par la Premier League, et particulièrement par Manchester United. (@lequipe) pic.twitter.com/UyiK0VFC1q— Actu Foot (@ActuFoot_) 14 августа 2018 г.
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