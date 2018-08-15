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Зидан хочет возглавить «Манчестер Юнайтед»

На данный момент командой руководит Жозе Моуринью.

Фото : sportbox.ru15 августа 2018, 14:01

Бывший главный тренер «Реала» Зинедин Зидан хотел бы попробовать свои силы в АПЛ.

Французский специалист особенно заинтересован в работе с «Манчестер Юнайтед». Напомним, что на данный момент командой руководит Жозе Моуринью.

Напомним, Зидан руководил «сливочными» с января 2016-го до мая 2018 года. За это это время с мадридским клубом он выиграл три Лиги чемпионов и становился чемпионом Испании.


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