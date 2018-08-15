Строителю не выплатили зарплату, и он снёс построенные им дома

Разъярённый мужчина не пожалел собственный труд, чтобы отомстить ненадёжным заказчикам.

В Великобритании заказчики долго мурыжили строителя Даниэля Нигоу, которому обещали заплатить деньги, но у них постоянно что-то шло не так. В один прекрасный момент терпение мужчины лопнуло, и он решил отомстить негодяям за невыплату честно заработанных денег.

Он взял экскаватор и уничтожил дома, которые сам же и строил. Примечательно, что совсем скоро туда должны были заселиться жильцы, которые тоже уже заплатили деньги.

По словам очевидцев, в момент разрушения построек мужчина делал фото и смеялся. Его пытались удержать от безумия, но эти попытки не принесли успеха. В результате Нигоу уничтожил пять домов, а сумма ущерба составила £ 2,5 млн.

Фото: E Herts Rural Police

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