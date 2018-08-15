Двоих пьяных водителей поймали на центральных улицах Алматы

За минувшие сутки на двух участках выявлено 112 нарушений ПДД.

Двое нетрезвых водителей выявлены накануне в ходе спецрейда на проспектах Достык и Аль-Фараби, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Алматы.

По сведениям Управления административной полиции города, в настоящее время на вышеуказанных участках города проводятся локальные отработки по выявлению фактов нарушения правил дорожного движения.

«Во время расстановки сил и средств на этих магистралях учитывался также анализ жалоб граждан из числа жителей домов, расположенных в непосредственной близости с данными проспектами. Больше всего они жалуются на рев автомашин вследствие превышения скоростного режима. Здесь стоит отметить, что это правонарушение у нас выявляют камеры автоматизированной информационной системы «Безопасность дорожного движения». Остальные правонарушения выявляются сотрудниками специализированного батальона. Так, за минувшие сутки на двух участках выявлено 112 нарушений ПДД. Самые распространенные из них - нарушение правил маневрирования, создание аварийно обстановки, нарушение требований дорожных знаков и разметок, стоянка и остановка в неположенных местах, отсутствие технического осмотра и страхового полиса, пользовании во время управления транспортом сотовым телефоном, управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, управление ТС без государственных регистрационных номерных знаков, не пристегнутый ремень безопасности, тонированные стекла авто и др.», - резюмировал начальник Управления административной полиции ДВД города Алматы полковник полиции Жандос Мураталиев.

В то же время, в полку дорожно-патрульной полиции озвучили сводку дежурных суток по обеспечению дорожной безопасности на улице Шевченко.

Как информировал командир ПДПП Местной полицейской службы полковник полиции Манап Саттаров, всего на этом участке выявлено 43 нарушения ПДД.

«8 фактов нарушений правил остановки или стоянки транспортных средств, 26 факта несоблюдения требования, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги, 4 факта нарушения правил пользования световыми приборами, 2 факта нарушений правил маневрирования, 1 факт нарушения правил проезда перекрестка, 1 факт не пристегнутый ремень безопасности и еще 1 факт нарушение ПДД пешеходами», - подытожил полковник Саттаров.

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