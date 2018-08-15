Как наказали школы за поборы и нарушение санитарных правил, рассказали в акимате Астаны

Среди них 9 человек были освобождены от должностей, а несколько частных садов лишили государственного заказа.

О поборах в школах и нарушениях санитарных правил в детских садах Астаны рассказали в столичном Управлении образования, передаёт корреспондент BNews.kz.

"По каждой жалобе, которая поступает, мы формируем комиссию, рассматриваются факты, проводятся опросы родителей. В целом мы видим, что за прошлый учебный год более 70 заседаний комиссий было проведено, где участвовали именно руководители организаций образования. Директора школ, заведующие садов и так далее, в том числе по поборам, питанию, несоблюдению санитарных норм. 45 руководителей получили различного рода дисциплинарные взыскания, 9 были освобождены от должностей, в том числе касательно жалоб по поборам. Это для нас не сама цель. Здесь мы тонко подходим, комиссия рассматривает материалы, чтобы взвешенные решения принимать. Но мы не можем не реагировать", - сказал глава Управления образования города Астаны Ануар Жангозин.

Данные меры, по его словам, принимаются для того, чтобы повысить качество предоставления услуг.

Управлением образования проведён мониторинг частных садов. По данным Жангозина, в четырёх садах акимат выявил нарушения по санитарным нормам, в связи с этим они были лишены государственного заказа.

"Наряду с увеличением частных садов нами ведётся активная работа по повышению качества их работ. Впервые совместно с прокуратурой ассоциации частных садов нами были проведены мониторинговые работы, проверки, после чего четыре детских сада были лишены возможностью получение госзаказа, ещё 14 частных детских садов получили предупреждение. Они должны до конца текущего месяца исправить все выявленные замечания, после чего будет решаться вопрос по продлению государственного заказа. Потому что по ним поступают жалобы от родителей, мы охватили все сады", - отметил руководитель управления образования.

Напомним, Ануар Жангозин ранее сообщил, что контингент столичных школ в этом году составит порядка 155 тысяч детей, в том числе 18 тысяч первоклассников.

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