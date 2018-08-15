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Казахстанских предпринимателей приглашают в торгово-экономическую миссию в Монголию

Цель мероприятия – развитие торговых отношений между казахстанскими и монгольскими предпринимателями, установление деловых связей между двумя странами.

Фото : Zakon.kz15 августа 2018, 15:05

Внешнеторговая палата Казахстана приглашает отечественных предпринимателей принять участие в торгово-экономической миссии в Монголию, проведение которой запланировано на 4 – 5 октября 2018 года в Улан-Баторе.

Цель мероприятия – развитие торговых отношений между казахстанскими и монгольскими предпринимателями, установление деловых связей между двумя странами.

В программе миссии: участие в торгово-экономическом форуме, деловые встречи с представителями органов государственной власти Улан-Батора, деловые контакты с представителями предприятий и организаций Монголии.

Для участия предприятия в деловом визите в Монголию необходимо заполнить форму регистрации.

В случае возникновения вопросов обращаться к Ибрагиму Беккалиеву: + 7 (7172) 27 90 54 (вн. 221), e-mail: i.bekkaliyev@atameken.kz.

Организаторы мероприятия – Внешнеторговая палата Казахстана совместно с Национальной палатой предпринимателей "Атамекен", министерством по инвестициям и развитию, посольством Республики Казахстан в Монголии и Национальной Торгово-промышленной палатой Монголии.


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