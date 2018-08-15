В детсадах Астаны внедрили видеонаблюдение

Родители имеют доступ к видео и могут отслеживать, чем занимаются их дети в режиме 24/7.

В Астане в пилотном режиме внедрили систему видеонаблюдения в нескольких детских садах, передает Казинформ со ссылкой на руководителя управления образования города Ануара Жангозина.

"В пилотном режиме в нескольких садах внедрена система интеллектуального видеонаблюдения, которая не требует вложений со стороны государства. Здесь очень важно, что родители имеют доступ к видео и могут отслеживать, чем занимаются их дети в режиме 24/7", - сообщил он на пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций.

Что касается фактов избиения детей и контроля за сотрудниками детсадов, то, по его данным, по каждому обращению формируется комиссия. В ее состав входят родители, общественники, они выезжают и на месте разбираются.

"Пока, к счастью, подтвержденных фактов у нас по Астане не было", - добавил А.Жангозин.

По его словам, в этом году впервые проводился мониторинг частных садов, выполняющих госзаказ. По итогам, четыре детских сада лишились возможности получать госзаказ, 14 заведений получили предупреждения. Замечания они должны исправить до конца августа, после чего будет решаться вопрос по продлению госзаказа в них. В этом году сумма госзаказа увеличилась с 23 до 27 тысяч тенге.

На сегодня в Астане очередь детей от 3 до 6 лет сократилась с 37 тысяч до 24 тысяч мест.

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