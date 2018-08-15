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Казахстанцев среди погибших при обрушении моста в Генуе нет

В настоящий момент число жертв обрушения автомобильного моста близ Генуи достигло 37 человек.

Фото : РБК15 августа 2018, 15:20

Граждан Казахстана среди погибших и пострадавших при обрушении моста в Генуе нет. Об этом сообщили в министерстве иностранных дел РК, передает Zakon.kz.

«По последним данным среди погибших и пострадавших в результате крушения моста в Генуе граждан Казахстана нет. Спасательные работы продолжаются, под завалами еще остаются люди. Консул Казахстана в Италии находится на постоянной связи с местными спасательными службами», - сообщили в МИД.


В настоящий момент число жертв обрушения автомобильного моста близ Генуи достигло 37 человек. Среди погибших три ребенка - восьми, 12 и 13 лет. Около 440 человек были эвакуированы из домов из-за угрозы новых разрушений в зоне обрушения моста.


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