Прокурор назвал причину обрушения моста в Генуе

Открывшей дело по факту обрушения, предстоит собрать документы и показания, относящиеся к строительству моста и работам по его обслуживанию.

Обрушение автомобильного моста в Генуе произошло из-за человеческой ошибки, речи о случайности не идет, заявил прокурор итальянского города Франческо Коцци, пишет РИА Новости.

"Это не роковое стечение обстоятельств, а человеческая ошибка", — заявил он журналистам после посещения места трагедии.

По его словам, прокуратуре, открывшей дело по факту обрушения, предстоит собрать документы и показания, относящиеся к строительству моста и работам по его обслуживанию.

"Мы должны ответить на один-единственный вопрос – почему это случилось? Это наша задача и ради неё мы сделаем все необходимое" — сказал Коцци.

Ранее в среду министр экономического развития Италии, вице-премьер Луиджи Ди Майо возложил всю полноту ответственности за обрушение автомобильного моста на автостраде А10 в Генуе на компанию Autostrade per l'Italia, которая занимается управлением и содержанием автодорог страны. По его словам, министерство транспорта и инфраструктуры Италии уже начало процедуру расторжения концессионного соглашения государства с Autostrade per l'Italia.

Во вторник компания Autostrade per l'Italia распространила официальное сообщение, в котором указывалось, что на мосту в Генуе велись ремонтные работы "по укреплению перекрытия виадука". Компания подчеркнула, что "все работы и состояние виадука находились под постоянным наблюдением и контролем со стороны дирекции в Генуе". Глава Autostrade per l'Italia Джованни Кастеллуччи опроверг информацию о том, что мост находился в опасном состоянии.

"У меня нет данных о том, что мост представлял опасность и должен был быть закрыт. Наша компания осуществляла и продолжает осуществлять инвестиции", — заявил он.

Двухсотметровый пролет моста на проходящей через Геную автостраде А10 обрушился во вторник в 11.36 (12.36 мск) на складские помещения и железнодорожные пути. В момент ЧП на мосту находились более 30 автомобилей. По последним данным префектуры, в результате погибли 37 человек. Поисково-спасательные работы продолжаются.

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