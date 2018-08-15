Японский император раскаялся за участие страны во Второй мировой

Император Акихито почтил память погибших в годы войны.

Японский император Акихито выразил глубокое раскаяние по поводу действий своей страны во времена Второй мировой войны. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на Associated Press.

«Осмысляя наше прошлое и ощущая глубокое раскаяние, я искренне надеюсь, что разрушительная война никогда больше не повторится», — сообщил монарх, выступая в Токио на церемонии, приуроченной к 73-й годовщине окончания Второй мировой войны.

Он отметил, что «молится о мире во всем мире».

На церемонии выступил премьер-министр Японии Синдзо Абэ, также почтивший память погибших в годы войны. Однако в отличие от императора не стал выражать сожаление и раскаяния из-за действий Токио.

В апреле 2019-го Акихито собирается отречься от престола. Летом прошлого года парламент принял закон, позволяющий ему это сделать. Он занял трон в 1989 году, в настоящее время монарху 84 года.

15 августа 1945 года его отец, император Хирохито, выступил с радиообращением о безоговорочной капитуляции японских вооруженных сил, провозгласив тем самым завершение Второй мировой войны. Формальная капитуляция Японии была подписана 2 сентября 1945 года.

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