Бестселлер о 100 новых лицах Жетысу планируется к выпуску

По результатам социологического исследования, современный читатель отдает предпочтение более практичной литературе, той, которая приносит пользу.

В рамках програмной статьи Елбасы "Рухани Жангыру", 100 новых лиц Казахстана в Алматинской области планируют выпустить книгу, основанной на биографии молодых людей вложивших вклад в развитие региона. Организаторами проекта является акимат Алматинской области , передает Zakon.kz.

На информационной площадке региональной службы коммуникаций автор книг "Күміс кітап", "Настольная книга казахского бизнесмена", "Күнкөрістен кет, байлыққа жет!" Бахытжан Бухарбай более подробно проинформировал о проекте.

Проект будет состоять из нескольких этапов. Сначала пройдет отбор авторов из области для создания книжной серии. Критерии отбора будут проработаны в ближайшем будущем. Будет создана экспертная комиссия, которая и определит претендентов на участие в проекте. Предпочтение будет отдано молодым писателям. Проект начнут реализовать в следующем году. До этого времени планируются проведения мастера-класса "Бестселлер жазып үйрен!" с командой авторов, которая затем займется подготовкой и написанием книг.

- Цель проекта подготовить на профессиональном уровне новых авторов. Благодаря чему они смогут написать серию книг о современниках области в жанре мотивационной документальной прозы. Не обязательно за плечами иметь солидный багаж изданий. Главное, чтобы человек был талантлив и имел желание участвовать в проекте. Чем больше авторов примут участие в отборе, тем лучше, - отметил спикер.

Бахытжан Бухарбай отметил, по результатам социологического исследования, современный читатель отдает предпочтение более практичной литературе, той, которая приносит пользу. Чтобы можно было получить не только духовное наслаждение, но и что-то почерпнуть из книги и применить в жизни и работе.

- Я бы хотел чтобы в проекте приняли участие молодые писатели, без наработанного стиля. Чтобы у него был свежий взгляд и рвение. Не обязательно за плечами иметь солидный багаж изданий. Главное, чтобы человек был талантлив и имел желание участвовать в проекте. Чем больше авторов примут участие в отборе, тем лучше, - сказал Бахытжан Бухарбай.

По завершению брифинга Бахытжан Бухарбай посетил читальный зал библиотеку "VIP ZHETYSU". Послушать историю успеха пришли местные журналисты. Бахытжан рассказал о том как написать книгу, где взять идею, как правильно подобрать жанр и многое другое. В завершение Бахытжан Бухарбай подарил книги библиотеке, чтобы каждый желающий смог полистать подписанное издание в читальном зале.

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