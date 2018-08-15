На побережье Камчатки обнаружили останки волосатого монстра
Чаще всего это полуразложившиеся останки китов или акул.
Жители Камчатки обнаружили на побережье останки необычного волосатого существа. На видео обратило внимание местное информационное агентство «Кам 24».
О находке написала на своей странице в Facebook Светлана Дяденко. Женщина отметила, что существо прибило к берегу после сильного шторма неподалеку от села Пахачи Олюторского района. По ее словам, оно «покрыто шерстью трубчатого вида». Дяденко предположила, что это какое-то «древнее существо».
Комментаторы не разделили ее мнения и отметили, что, скорее всего, Дяденко нашла глобстер — неопознанную органическую массу, которую вымывает на берег водоемов. Чаще всего это полуразложившиеся останки китов или акул.
Заведующий лабораторией морских млекопитающих КамчатНИРО Сергей Корнев склоняется к версии, что на берег выбросило останки кита. «Под воздействием моря, времени и различных животных, от самых мелких до крупных, кит часто приобретает причудливые формы. Это только часть кита, не целый экземпляр», — заявил он агентству.
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