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На побережье Камчатки обнаружили останки волосатого монстра

Чаще всего это полуразложившиеся останки китов или акул.

Фото : Publika.md15 августа 2018, 17:17

Жители Камчатки обнаружили на побережье останки необычного волосатого существа. На видео обратило внимание местное информационное агентство «Кам 24».

О находке написала на своей странице в Facebook Светлана Дяденко. Женщина отметила, что существо прибило к берегу после сильного шторма неподалеку от села Пахачи Олюторского района. По ее словам, оно «покрыто шерстью трубчатого вида». Дяденко предположила, что это какое-то «древнее существо».

Комментаторы не разделили ее мнения и отметили, что, скорее всего, Дяденко нашла глобстер — неопознанную органическую массу, которую вымывает на берег водоемов. Чаще всего это полуразложившиеся останки китов или акул.

Заведующий лабораторией морских млекопитающих КамчатНИРО Сергей Корнев склоняется к версии, что на берег выбросило останки кита. «Под воздействием моря, времени и различных животных, от самых мелких до крупных, кит часто приобретает причудливые формы. Это только часть кита, не целый экземпляр», — заявил он агентству.


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