В Алматы женщина взяла 20 тыс долларов за решение вопроса в суде и скрылась
Следствие не исключает, что от преступных действий гражданки Макеевой пострадали и другие люди.
Фото : ДВД Алматы15 августа 2018, 17:21
Полицейские Турксибского района Алматы проверяют личность женщины, подозреваемой в серии мошенничеств, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД города.
Речь идет о Кенжегуль Макеевой, 1964 года рождения, которая еще в апреле месяце этого года под предлогом имеющейся возможности благополучного решения вопроса в суде, взяла 20 тыс долларов у 36-летнего жителя Алматы и скрылась.
«Как утверждает заявитель, на телефонные звонки она не отвечала и всячески избегала встречи с ним. На самом же деле, как установлено, женщина лгала, рассказывая о своих возможностях. Ранее она уже привлекалась к уголовной ответственности за мошеннические действия. В настоящее время следствие не исключает, что от преступных действий гражданки Макеевой пострадали и другие люди, которые не заявляли об этом в органы внутренних дел. Граждан, опознавших ее, просим связаться по телефонам: 298-54-01; 298-54-02 и 8-701-233-47-90», - информировал заместитель начальника УВД Турксибского района подполковник полиции Владимир Решетников.
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