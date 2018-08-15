В Алматы женщина взяла 20 тыс долларов за решение вопроса в суде и скрылась

Следствие не исключает, что от преступных действий гражданки Макеевой пострадали и другие люди.

Полицейские Турксибского района Алматы проверяют личность женщины, подозреваемой в серии мошенничеств, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД города.

Речь идет о Кенжегуль Макеевой, 1964 года рождения, которая еще в апреле месяце этого года под предлогом имеющейся возможности благополучного решения вопроса в суде, взяла 20 тыс долларов у 36-летнего жителя Алматы и скрылась.