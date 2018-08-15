В Шымкенте проходит областной конкурс песен "Менің Қазақстаным"

На первом этапе конкурса, проходившем в районных центрах и городах, было заявлено около 200 претендентов, из них 21 претендент получили путевку в финал.

В Шымкенте в рамках программной статьи Президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева "Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру" стартовал областной конкурс песен "Менің Қазақстаным", сообщает пресс-служба акима Туркестанской области.

Мероприятие началось с возложения цветов к памятнику композитора в сквере "Шәмші әлемі" и продолжилось в областной филармонии им. Ш.Калдаякова.

Торжественную церемонию конкурса открыл исполняющий обязанности руководителя областного управления культуры и развития языков Асылхан Темирханулы.

Отметим, что на первом этапе конкурса, проходившем в районных центрах и городах, было заявлено около 200 претендентов, из них 21 претендент получили путевку в финал. В конкурсе примут участие претенденты в возрасте от 15 до 29 лет.

Его цель – популяризация казахского песенного искусства и, в частности, произведений Ш.Калдаякова, поиск молодых талантов и дарований среди любителей композитора, а также воспитание у молодежи патриотизма.

Награждение победителей и Гала-концерт состоится сегодня вечером в концертном зале "Туркестан сарайы". В концерте примут участие заслуженный артист РК Курманбек Шойынбаев, обладатель ордена "Құрмет", композитор, Калдыбек Курманали, деятели культуры РК Айжан Таженова, Хадиша Шалабаева, исполнители традиционных песен Наркенже Серикбаева, Акмарал Биназарова, Гульдана Макатаева, а также танцевальные ансамбли "Казына", "Фараб", "Тумар".

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