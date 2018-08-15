Медики будут бороться с коррупцией

Помогать Минздраву в борьбе с коррупцией будет антикоррупционная служба.

В министерстве здравоохранения РК прошла церемония подписания меморандума министром ведомства Елжаном Биртановым и руководителем Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции Аликом Шпекбаевым, передает корреспондент Zakon.kz.

Как было отмечено, этот меморандум направлен на выработку и реализацию совместных и согласованных действий по реализации антикоррупционной стратегии, в том числе повышение эффективности принимаемых мер в сфере противодействия коррупции, устранение причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений.

По словам главы ведомства, сегодня в системе здравоохранения имеются определенные зоны риска.

"Есть определенные зоны риска, которые наиболее часто приводят к таким нарушениям. Это, прежде всего, закупки лекарств, медицинских изделий и оборудования, это вопросы размещения государственного финансирования на оказание гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, вопросы кадровой работы, вопросы бытовой коррупции на уровне самих медработников, получение незаконного вознаграждения. К сожалению, участились факты с выдачей фальсифицированных документов, справок", - перечислил Е. Биртанов.

Как добавил министр, все эти факты подрывают доверие населения к отечественной медицине.

"Этого мы категорически не должны позволять. Я считаю, что в системе здравоохранения, на всех уровнях мы должны культивировать нулевую терпимость ко всем проявлениям коррупции", - подчеркнул он.

Между тем, подписание антикоррупционного меморандума является инициативой Минздрава.

"Система здравоохранения по данным Национального доклада о противодействии коррупции за 2017 год входит в одну из коррупциогенных отраслей экономики страны. Поэтому нами проводится постоянная работа по противодействию коррупции. Эта работа проводится системно и кропотливо, она дает определенные итоги. Мы видим по этому году снижение количества зарегистрированных правонарушений. Но это не дает нам снований расслабляться и снижать активность", - пояснил глава ведомства.

В свою очередь председатель Агентства выразил полное одобрение проявленной инициативе.

"Я бы не сказал, что система остается одной из коррумпированных среди госорганов, поэтому надо совместно принимать меры. Есть и другие наиболее коррумпированные органы, но вместе с тем я хотел бы сказать, что мы поддержали инициативу Минздрава. У нас есть план мероприятий по превентивным мерам (…). Есть вопросы, в особенности по линии фармации, в территориальных органах по подведомственным министерству организациям очень много вопросов. Я думаю, в рамках проведения внешнего анализа коррупционных рисков мы постараемся указать на все эти недостатки и вместе принять серьезные меры по их устранению. Это главная задача", - указал А. Шпекбаев.

В заключении Е. Биртанов заверил, что все пункты меморандума будут исполнены.

"Меморандум подписан. И хочу заверить, что мы это делаем не для формальности. Мы полностью поддерживаем ту работу, которую проводит Агентство по делам госслужбы и противодействию коррупции. Подписанный меморандум позволит выработать совместные действия в области профилактики системных рисков", - резюмировал министр.

Ксения Давыдова, Астана

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