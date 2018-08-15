Назарбаев выразил соболезнования в связи с трагедией в Генуе

Глава государства с глубокой скорбью воспринял известие о многочисленных жертвах в результате обрушения автомобильного моста в городе Генуя на севере Италии

Президент Казахстана направил телеграмма соболезнования Президенту Итальянской Республики Серджо Маттарелле, сообщает Zakon.kz со ссылкой на официальный сайт Акорды.

Глава государства с глубокой скорбью воспринял известие о многочисленных жертвах в результате обрушения автомобильного моста в городе Генуя на севере Италии.

"Разделяя горечь утраты, от имени народа Казахстана и от себя лично выражаю соболезнования родным и близким погибших, а также всему народу Италии. Всем пострадавшим желаю скорейшего выздоровления и возвращения к своим семьям", - говорится в телеграмме.

Двухсотметровый пролет моста на проходящей через Геную автостраде А10 обрушился 14 августа на складские помещения и железнодорожные пути. В момент ЧП на мосту находились более 30 автомобилей. По последним данным, в результате погибли 37 человек. Поисково-спасательные работы продолжаются.

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