Экономика Актюбинской области демонстрирует уверенный рост в 2018 году

В этом году будет модернизировано 35 предприятий на сумму 55 миллиардов тенге.

На очередной сессии областного маслихата аким Актюбинской области Бердыбек Сапарбаев отчитался перед депутатами о работе, проделанной за шесть месяцев этого года, сообщает пресс-служба акима области.

За отчетный период область достигла положительной динамики по всем основным социально-экономическим показателям. В том числе, промышленность продемонстрировала рост в 5,1%, произведено продукции на 851,3 миллиарда тенге.

- По итогам года выпуск промышленной продукции должен составит порядка 2 триллионов тенге. Также в течение года мы планировали сдать 870 тысяч квадратных метров жилья, но, по обновленным прогнозам, построим 900 тысяч квадратных метров. В этом нам большую помощь оказывает программа «7-20-25». Благодаря ей новое жилье пользуется еще большим спросом, - отметил аким области.

За минувшие полгода в экономику области привлечено 190,2 млрд. тенге инвестиций, это на 10,6% больше чем за аналогичный период прошлого года. Объем выпуска продукции сельского хозяйства увеличен на 4,7% до 73 миллиардов тенге.

Уровень безработицы сохранен на уровне ниже среднереспубликанского — 4,8%. До 4,6 тысячи человек сокращена численность непродуктивно самозанятых. Создано почти 10 тысяч новых рабочих мест, из них 60% - постоянные.

- Открытие большинства новых крупных производственных объектов с хорошим количеством рабочих мест запланировано на второе полугодие. Всего по итогам года будет создано 17,7 тысячи новых рабочих мест. Комплексным планом занятости охватим 44 тысячи человек, - уточнил Бердыбек Сапарбаев.

Он также отметил, что в этом году будет модернизировано 35 предприятий на сумму 55 миллиардов тенге. Ожидаемый эффект – повышение производительности труда на 10-15%, снижение травматизма на 10% и себестоимости продукции на 7 процентов. Что касается внебюджетных инвестиций, по итогам планируется привлечь не менее 32 миллиардов тенге.

Говоря о сельском хозяйстве, где за полгода объем производства вырос на 4,7% до 73 миллиардов тенге, аким области сообщил, что приоритетным будет качественное развитие уже созданных 198 производственных кооперативов, развитие племенного животноводства, ввод орошаемых земель, увеличение переработки и экспорта продукции.

- Все поручения Главы государства, Правительства находятся на особом контроле. Исходя из итогов социально-экономического развития области за минувшие семь месяцев, можно уверенно говорить, что год завершим с ростом экономики не менее 5 процентов,- подчеркнул Бердыбек Сапарбаев.

Говорил аким области и о реализации проектов государственно-частного партнерства, социальной ответственности бизнеса. Всего в настоящее реализуется 128 проектов на сумму 56 миллиардов тенге.

- Ориентировочно в сентябре откроем Ледовый дворец. Сравнительно недавно начато строительство легкоатлетического манежа, центра IT-технологий и центра бокса, - сообщил глава региона.

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