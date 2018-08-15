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Проезд в пригородных маршрутах Алматы подорожал до 130 тенге

Повышение цены автопарк анонсировал после 10 августа, связав это с подорожанием запчастей и ГСМ.

Фото : inform.kz15 августа 2018, 18:12

До 130 тенге повысилась стоимость проезда в автобусах Каскеленского автопарка, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На сегодня ТОО «Каскеленский автопарк» обслуживает четыре маршрута - №№14, 15, 23 и 78, популярные среди жителей Карасайского района Алматинской области.

«Наши автобусы курсируют от автовокзала «Сайран» в Алматы до конца Карасайского района. Официально в этом районе проживают 280 тысяч человек, плюс - мигранты, квартиранты, которые составляют еще 40 тысяч человек. Маршрут составляет 50 км. С финансами у нас плачевное состояние. Естественно, приходится поднимать стоимость проезда. По-другому - никак», - рассказывает директор автопарка Еспай Ашимбаев.

Ранее проезд на вышеуказанных маршрутах стоил 100 тенге. Повышение цены автопарк анонсировал после 10 августа, связав это с подорожанием запчастей и ГСМ.


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