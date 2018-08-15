В Караганде трехлетний ребенок упал с высоты на крышу магазина

Это уже 14 случай выпадения детей из окон и балконов многоэтажных до

Еще один случай выпадения ребенка из окна произошел 15 августа 2018 года в Караганде. Мальчик, 2015 года рождения, выпал с окна 4-го этажа на крышу магазина, передает Казинформ со ссылкой на ДЧС Карагандинской области.

Оперативно-спасательного отряда ДЧС Карагандинской области при помощи мягкой носилки, используя альпинистское снаряжение, спустили мальчика с крыши магазина и передали бригаде скорой помощи.

Это уже 14 случай выпадения детей из окон и балконов многоэтажных домов. Недосмотр со стороны взрослых и родителей - основная причина травматизма и гибели детей.

Департамент по ЧС Карагандинской области настоятельно рекомендует:

1. Не оставлять маленьких детей одних, ведь большинство случаев падения происходит тогда, когда родители оставляют детей без присмотра.

2. Отодвинуть от окон все виды мебели, чтобы ребенок не мог залезть на подоконник.

3. Никогда не рассчитывать на москитные сетки. Они не предназначены для защиты от падений, напротив, москитная сетка способствует трагедии, ибо ребенок чувствует себя в безопасности и опирается как на окно, так и на нее. Очень часто дети выпадают вместе с сетками.

4. Ставить на окна специальные фиксаторы, которые не позволяют ребенку открыть окно более чем на несколько сантиметров.

5. Если вы что-то показываете ребенку из окна - всегда крепко фиксируйте его, будьте готовы к резким движениям малыша, держите ладони сухими, не держите ребенка за одежду.

6. Если у вас нет возможности прямо сейчас установить фиксирующее или страховое устройство, вы легко можете просто открутить ручку окна, используя ее по мере необходимости и сразу вынимая после использования.

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