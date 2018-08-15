Замакима Алматинской области Жаксылык Омар: «Книга Шокана Уалиханова изменила мое отношение к жизни»

Чиновник провел открытую встречу клуба.

На днях заместитель акима Алматинской области Жаксылык Омар посетил библиотеку «VIP ZHETYSU» находящегося в Доме журналистов города Талдыкоргана, а также стал членом интеллектуального клуба «Very Innovative People». В ходе беседы с представителями СМИ он рассказал о своих любимых книгах и поделился историями из своей жизни, передает zakon.kz.

Напомним, авторами и организаторами развивающего комплекса «VIP ZHETYSU» выступили представители управления внутренней политики и Региональной службы коммуникаций. Как рассказали авторы проекта, значение аббревиатуры «VIP» в данном контексте расшифровывается как «Very Innovative People», что в переводе означает «очень инновационные люди». Это первая библиотека в городе, где проводятся образовательные, социальные, культурные мероприятия для различных категорий пользователей. Более того, на базе библиотеки, формируется интеллектуальный клуб «VIP ZHETYSU», где люди, добившиеся успехов в своей жизни, делятся своими секретами. Четвертым гостем этого клуба стал Жаксылык Омар. Ранее, перед ним, выступали телеведущий, директор телекомпании «Жетысу» Бейсен Куранбек, директор реабилитационного центра «Асар», участник проекта «100 новых лиц Казахстана» Елдос Баялышбаев и известный блогер Кайрат Абдрахман.

- Сегодня мне выпала честь стать гостем вашего клуба. Считаю, что открытие такого места - идея очень хорошая. У вас представлены книги, которые очень трудно достать, а придя в библиотеку «VIP ZHETYSU» каждый может без проблем прочитать их. Насчет книг могу говорить бесконечно. Уже с третьего класса любил читать книги. Скажу честно, с тех пор ничего не поменялось. В свое свободное время всегда сажусь за чтение. В основном люблю казахстанских авторов, но и зарубежных писателей также читаю. Думаю, что молодежь должна читать, без этого никак. И сейчас у молодого поколения больше возможностей: электронные книги, приложения с бесплатными учебниками, библиотеки, такие как «VIP ZHETYSU», и многое другое, - сказал Жаксылык Омар.

Стоит отметить, беседа прошла в формате встречи без галстуков. Обстановка в библиотеке была непринужденной, и каждый желающий мог задать интересующий его вопрос. В свою очередь заместитель акима Алматинской области не оставил никого без внимания. Он рассказал, какая его любимая книга и как книги влияют на его жизнь.

- Один из моих любимых авторов - Улыкбек Есдаулет. Он пишет про родной аул. Думаю, это тема близка по духу каждому казаху. А в последний раз я читал произведение «Чингисхан» Мухтара Магауина. Книга очень интересная, и сегодня хочу подарить ее вашей библиотеке, чтобы молодое поколение знало историю, - подчеркнул Жаксылык Омар.

Также заместитель акима области поделился книгами, которые поменяли его мировоззрение, среди них книги Шокана Уалиханова, Даниеля Дефо и другие.

- Благодаря книгам Шокана Уалиханова начал любить географию и изучать ее глубже. Думаю, любая книга приносит пользу. Читайте больше, и вы сами заметите, как вы меняетесь к лучшему. Недаром говорят: «Читать не вредно, вредно не читать», - подытожил Жаксылык Омар.

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