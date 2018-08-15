В Рудном задержали водителя, который сбил насмерть ребенка и скрылся

В результате ДТП пострадавшая скончалась до приезда скорой помощи.

Сбивший насмерть 9-летнюю девочку в Рудном мужчина задержан, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сотрудниками УВД Рудного были проведены оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление местонахождения водителя. Задержан 39-летний мужчина, совершивший наезд на 9-летнюю школьницу», - сообщили в пресс-службе ДВД области.

Напомним, дорожно-транспортное происшествие произошло 14 августа в 12.35 в Рудном на пересечении улиц Парковая и Гагарина. 39-летний мужчина, управляя автомашиной марки «KIA-Rio» белого цвета, совершил наезд на 9-летнюю школьницу. В результате ДТП пострадавшая скончалась до приезда скорой помощи.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!