В Рудном задержали водителя, который сбил насмерть ребенка и скрылся
В результате ДТП пострадавшая скончалась до приезда скорой помощи.
Фото : из открытых источников15 августа 2018, 19:35
Сбивший насмерть 9-летнюю девочку в Рудном мужчина задержан, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Сотрудниками УВД Рудного были проведены оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление местонахождения водителя. Задержан 39-летний мужчина, совершивший наезд на 9-летнюю школьницу», - сообщили в пресс-службе ДВД области.
Напомним, дорожно-транспортное происшествие произошло 14 августа в 12.35 в Рудном на пересечении улиц Парковая и Гагарина. 39-летний мужчина, управляя автомашиной марки «KIA-Rio» белого цвета, совершил наезд на 9-летнюю школьницу. В результате ДТП пострадавшая скончалась до приезда скорой помощи.
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