Раскрыты обстоятельства смерти Успенского

Причина смерти на данный момент официально не установлена.

Источник рассказал об обстоятельствах смерти писателя Эдуарда Успенского. Об этом в среду, 15 августа, сообщает Федеральное агентство новостей (ФАН).

Литератор умер у себя дома в деревне Пучково Троицкого административного округа Москвы. Информация поступила в местный отдел полиции в 23:29. Причина смерти на данный момент официально не установлена.

Ранее друг Успенского, композитор Григорий Гладков назвал причину смерти писателя.

«Да, Эдуард Успенский скончался в своем доме от рака. Он долго от него лечился в Баден-Бадене. Это очень печально», — сказал он.

Детский писатель и сценарист Эдуард Успенский умер в Москве 14 августа на 81-м году жизни. Как стало известно, 9 августа он потерял сознание у себя дома, тогда ему потребовалась неотложная помощь.

Произведения Успенского были переведены более чем на 20 языков, а придуманный им Чебурашка стал талисманом олимпийской сборной России.

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