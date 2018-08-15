На последнюю стадию вышел процесс модернизации Шымкентского НПЗ
Завершение проекта модернизации планируется в сентябре 2018 года.
Фото : inform.kz15 августа 2018, 20:18
На Шымкентском нефтеперерабатывающем заводе осуществлена главная технологическая операция - прием сырья в реактор каталитического крекинга, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу предприятия.
Таким образом, проект модернизации и реконструкции завода перешел в завершающую стадию.
«15 августа начали выпуск высококачественной продукции заданного качества. Установка каталитического крекинга RFCC мощностью 2 миллиона тонн сырья в год спроектирована и построена по технологии американской компании UOP. До приема прямогонного мазута обеспечен стабильный прием энергоресурсов - топливного газа, электроэнергии, охлаждающей воды, воздуха КИП, азота и водяного пара, подключено энергетическое оборудование, полевые приборы, распределенная система управления технологическим процессом и противоаварийной защиты, циркуляция мазута», - сообщили в ведомстве.
Отмечается, что комплекс RFCC позволит увеличить глубину переработки на заводе, производство бензина и дизеля, соответствующих по качеству экологическим классам К-4 и К-5.
Завершение проекта модернизации Шымкентского НПЗ планируется в сентябре 2018 года.
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