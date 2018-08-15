Роухани: договоренности по Каспию предотвратили заговор США и НАТО

Белый дом и Североатлантический альянс намеревались создать военные базы в Каспийском море, уточнил президент Ирана.

Президент Ирана Хасан Роухани заявил в среду, что подписанная Конвенция о правовом статусе Каспийского моря предотвратила планы США и НАТО по отправке своих вооруженных сил в регион, передает ТАСС.

"Заговор США и НАТО был в том, чтобы на побережье Каспийского моря высадились их солдаты, здесь оказались американские корабли, вертолеты и военные базы, - приводит слова Роухани агентство Fars. - Однако конвенция запретила создание военных баз и присутствие иностранных судов на Каспии. Согласно договоренностям, каждое судно, находящееся в акватории этого моря, должно быть под флагом одного из пяти прикаспийских государств".

Роухани подчеркнул, что с точки зрения безопасности региона конвенция имеет большое значение. "В ходе последнего саммита был решен ряд важных вопросов, которые вызывали озабоченность Ирана и других стран. Самым важным из них был вопрос безопасности Каспийского моря", - отметил он.

12 августа прошло заседание пятого Каспийского саммита, по итогам которого президенты России, Казахстана, Ирана, Азербайджана и Туркменистана скрепили подписями конвенцию, определяющую правовой статус Каспийского моря. Работа над ней шла с 1996 года, а проект конвенции был окончательно согласован в рамках совещания министров иностранных дел прикаспийских государств 4-5 декабря 2017 года в Москве.

Также было подписано несколько отраслевых документов о взаимодействии в регионе. В частности, в сфере безопасности стороны подписали Протокол о сотрудничестве в области борьбы с терроризмом, Протокол о сотрудничестве в области борьбы с организованной преступностью, а также Соглашение о предотвращении инцидентов в Каспийском море.

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