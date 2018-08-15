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Опубликовано видео со свадьбы Поклонской

Ранее сообщалось, что церемония прошла "скромненько и со вкусом".

Фото : nsn.fm15 августа 2018, 21:20

Издание Daily Storm опубликовало видео со свадьбы депутата Государственной думы Натальи Поклонской и руководителя аппарата уполномоченного по правам человека Ивана Соловьева, пишет РИА Новости.

На кадрах видно, как экс-прокурор Крыма танцует во время торжества. На другом видео запечатлен, как отмечает издание, супруг Поклонской.

Банкет стоимостью 90 тысяч рублей прошел в одном из ресторанов курортного поселка Береговое под Ялтой, пишет Daily Storm.

Как рассказал изданию шеф-повар заведения, на торжество были приглашены 32 гостя.

Ранее СМИ сообщили о том, что свадьба Поклонской и Соловьева прошла в Крыму 11-12 августа. На ней присутствовали коллеги экс-прокурора по силовым структурам. Сама Поклонская отказалась комментировать новости о личной жизни.


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