Парикмахерам Туркменистана запретили красить волосы мужчинам

Отмечается, что никаких письменных предписаний и указаний предоставлено не было, а сотрудники правоохранительных органов сослались на некие указания сверху.

Парикмахерские и салоны красоты в столице Туркменистана перестали оказывать услугу по окрашиванию волос мужчинам. Об этом сообщает Лайф со ссылкой на "Радио Азатлык".

— Сотрудник одного из элитных салонов красоты рассказал, что к ним приходили представители городской прокуратуры, а их начальницу вызвали туда отдельно, — отмечает издание.

При этом отмечается, что никаких письменных предписаний и указаний предоставлено не было, а сотрудники правоохранительных органов сослались на некие указания сверху.

Как сообщается, мода на покраску волос у мужчин и юношей распространилась около года назад. Раньше к ней прибегали сотрудники иностранных компаний, торговых и дипломатических представительств, а также тренеры, диджеи и музыканты, но определённое время назад она стала популярна среди сотрудников государственных учреждений.

Примечательно, что так называемые указы сверху якобы были введены в стране, где руководитель, как утверждает издание, сам закрашивал седину в течение 10 лет.

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