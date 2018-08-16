Без компенсации остались в Семее 4 семьи, пострадавшие от паводков

На сегодняшний день осваиваются оставшиеся 55 млн тенге из выделенных на ремонт средств.

В Семее четыре семьи, пострадавшие во время паводков, не получили компенсации, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В Семее во время весеннего половодья были подтоплены более 300 домов в Мирном, Затоне, Пристани в районе Түйемойнақ и дачном массиве Бобровка. Сейчас дома пострадавших жителей отремонтированы, и они вернулись в свои дома. Но еще 6 семей, а это 15 человек по-прежнему живут в общежитии. В ближайшее время, после завершения ремонта, они вернутся в свои жилища.

Дома всех жителей были отремонтированы на средства выделенные государством. На ремонт домов из республиканского бюджета было выделено 371 млн тенге, а на приобретение нового жилья 58 млн тенге. На сегодняшний день осваиваются оставшиеся 55 млн тенге из выделенных на ремонт средств. Однако, 4 семьи останутся без компенсации. Так как они не представили специальной комиссии необходимые документы.

«Члены семей, оставшихся без компенсации, не собрали и не сдали необходимые документы. Причиной для этого стало то, что на жилье, в котором они прожили долгие годы, не было правоустанавливающих документов. Но хотя компенсация не будет выплачиваться, местные власти не оставят их без жилья. Мы отремонтируем их дома за счет средств из благотворительного фонда. Но они должны будут оформить и представить нам правоустанавливающие документы на дома. Все работы будут производиться на основании документов», - сказала заместитель руководителя отдела жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Светлана Заурбекова.

Наряду с этим из бюджета было предусмотрено 22 млн тенге на приобретение для пострадавших бытовой техники и мебели. Однако из-за нехватки средств, теперь будет приобретаться за счет средств благотворительных фондов «Асыл» и «Парыз». Сейчас идет сбор денег.

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