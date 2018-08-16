"Атлетико" обыграл "Реал" и третий раз в истории завоевал Суперкубок УЕФА

Встреча завершилась в дополнительное время со счетом 4:2.

Футболисты "Атлетико" обыграли мадридский "Реал" в дополнительное время со счетом 4:2 в матче за Суперкубок УЕФА. Встреча прошла на стадионе "Лиллекюла" в Таллине, пишет ТАСС.

В составе победителей отличились Диего Коста (1-я и 79-я минуты), Сауль (98) и Коке (104). У проигравших голы забили Карим Бензема (27) и Серхио Рамос (63, с пенальти).

Коста отличился на 49-й секунде, став автором самого быстрого гола в истории Суперкубка. Предыдущее достижение принадлежало полузащитнику "Севильи" Эверу Банеге, который в 2015 году отличился в матче с "Барселоной" на третьей минуте (4:5).

"Реал" выиграл два предыдущих Суперкубка УЕФА, победив в 2016 году "Севилью" со счетом 3:2, а в 2017 году - "Манчестер Юнайтед" (2:1). Всего команда четырежды завоевывала этот трофей (2002, 2014, 2016, 2017). На счету "Атлетико" три победы (2010, 2012, 2018).

История Суперкубка

Суперкубок УЕФА был разыгран в 43-й раз, впервые его завоевал голландский "Аякс" в 1973 году. Вплоть до 1999 года трофей оспаривали обладатели Кубка европейских чемпионов и Кубка обладателей кубков, причем долгие годы Суперкубок разыгрывался в двухматчевом противостоянии. Последние 20 лет за него борются победители Лиги чемпионов и Кубка УЕФА (впоследствии - Лиги Европы).

По пять раз Суперкубок УЕФА завоевывали испанская "Барселона" и итальянский "Милан". В 2008 году трофей выиграл петербургский "Зенит", который в матче на стадионе "Луи II" в Монако победил "Манчестер Юнайтед" (2:1). Тремя годами ранее ЦСКА проиграл в матче за Суперкубок УЕФА английскому "Ливерпулю" (1:3 в дополнительное время).

С 1998 по 2012 год матч за Суперкубок проходил в Монако, с 2013 года встречи проводятся на различных стадионах Европы. В 2019 году розыгрыш трофея состоится на новой арене клуба "Бешикташ" в Стамбуле, в 2020-м - на стадионе "Драгау" в португальском Порту.

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