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В Актау из-под капота автомобиля выползла змея

По словам специалистов, не исключено, что змея искала тепло.

Фото : скриншот16 августа 2018, 07:12

Автовладелец обнаружил змею под капотом своего автомобиля в Актау. Видеоролик он выложил в Сеть интернет, пишет zakon.kz со ссылкой на Лада.

На кадрах видно, как змея выползает из-под капота автомобиля. По словам специалистов, не исключено, что змея искала тепло.

- Это водяной уж и, скорее всего, он полез под капот, чтобы согреться. Возможно, владелец авто был недалеко от водоема, там, где и водится этот вид змей. Никакой угрозы человеку водяной уж не представляет, – сообщила Людмила Быкова, специалист отдела природы Мангистауского историко-краеведческого музея.


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