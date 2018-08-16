В Актау из-под капота автомобиля выползла змея
По словам специалистов, не исключено, что змея искала тепло.
Фото : скриншот16 августа 2018, 07:12
Автовладелец обнаружил змею под капотом своего автомобиля в Актау. Видеоролик он выложил в Сеть интернет, пишет zakon.kz со ссылкой на Лада.
На кадрах видно, как змея выползает из-под капота автомобиля. По словам специалистов, не исключено, что змея искала тепло.
- Это водяной уж и, скорее всего, он полез под капот, чтобы согреться. Возможно, владелец авто был недалеко от водоема, там, где и водится этот вид змей. Никакой угрозы человеку водяной уж не представляет, – сообщила Людмила Быкова, специалист отдела природы Мангистауского историко-краеведческого музея.
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