Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Шнуров официально развелся с Матильдой

Шнуров объявил о разводе со своей третьей по счету женой в конце мая.

Фото : Mir24.tv / Андросова Мария16 августа 2018, 06:11

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров официально развелся с Еленой Мозговой, также известной как Матильда, пишет МИР 24.

«Чтобы прекратить все дурные домыслы и слухи. Раздел имущества произошел по обоюдному согласию. Наш брак официально расторгнут», – сообщила она.

Напомним, Шнуров объявил о разводе со своей третьей по счету женой в конце мая. Основную версию о том, что причиной расставания стали измены, музыкант опроверг.

Сергей и Матильда поженились в 2010 году. В интервью исполнитель признавался, что супруга изменила его жизнь, заставив отказаться от многих вредных привычек.

Сейчас Шнуров находится на отдыхе в Монте-Карло в компании своих друзей. Один из них недавно признался, что известный музыкант уже нашел себе новую музу.


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Реклама Правила использования материалов Контакты