Шнуров официально развелся с Матильдой
Шнуров объявил о разводе со своей третьей по счету женой в конце мая.
Фото : Mir24.tv / Андросова Мария16 августа 2018, 06:11
Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров официально развелся с Еленой Мозговой, также известной как Матильда, пишет МИР 24.
«Чтобы прекратить все дурные домыслы и слухи. Раздел имущества произошел по обоюдному согласию. Наш брак официально расторгнут», – сообщила она.
Напомним, Шнуров объявил о разводе со своей третьей по счету женой в конце мая. Основную версию о том, что причиной расставания стали измены, музыкант опроверг.
Сергей и Матильда поженились в 2010 году. В интервью исполнитель признавался, что супруга изменила его жизнь, заставив отказаться от многих вредных привычек.
Сейчас Шнуров находится на отдыхе в Монте-Карло в компании своих друзей. Один из них недавно признался, что известный музыкант уже нашел себе новую музу.
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