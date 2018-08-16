Шнуров официально развелся с Матильдой

Шнуров объявил о разводе со своей третьей по счету женой в конце мая.

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров официально развелся с Еленой Мозговой, также известной как Матильда, пишет МИР 24.

«Чтобы прекратить все дурные домыслы и слухи. Раздел имущества произошел по обоюдному согласию. Наш брак официально расторгнут», – сообщила она.

Напомним, Шнуров объявил о разводе со своей третьей по счету женой в конце мая. Основную версию о том, что причиной расставания стали измены, музыкант опроверг.

Сергей и Матильда поженились в 2010 году. В интервью исполнитель признавался, что супруга изменила его жизнь, заставив отказаться от многих вредных привычек.

Сейчас Шнуров находится на отдыхе в Монте-Карло в компании своих друзей. Один из них недавно признался, что известный музыкант уже нашел себе новую музу.

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