«Канело» рассказал правду о допинг-тестах перед боем с Головкиным

Рематч с Головкиным состоится 15 сентября в Лас-Вегасе.

Мексиканский боксер Сауль Альварес (49-1-2, 34 КО) прокомментировал участие в антидопинговой программеVADA перед вторым поединком с казахстанцем Геннадием Головкиным (38-0-1, 34 КО), сообщает Sports.kz.

— Я всегда добровольно проходил допинг-тесты. Я подписался на это после того, что произошло [две положительные допинг-пробы в феврале — прим.]. Они продолжают проверять меня, приходят по два-три раза в неделю. После того случая я уже прошел 15 или 20 тестов, — сказал «Канело».

Напомним, за два положительных допинг-теста 17 и 20 февраля (в организме «Канело» было обнаружено запрещенное вещество — кленбутерол) мексиканец был дисквалифицирован на полгода — до 17 августа. Рематч с Головкиным состоится 15 сентября в Лас-Вегасе.

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