В аэропорту Будапешта проверили контейнер с радиоактивным веществом

Проверка была вызвана перегревшимся контейнером, в котором находился изотоп иридия.

Один из терминалов международного аэропорта Будапешта в среду вечером был закрыт на три часа из-за инцидента с контейнером, содержащим радиоактивное вещество, передает РИА Новости.

Представители аэропорта сообщили, что закрытие терминала с 19.30 до 22.30 (20.30 – 23.30 мск) вызвало задержку восьми рейсов.

"В окружающую среду не попало никаких вредных для здоровья веществ. Пассажиры находятся в полной безопасности", — сообщил агентству представитель управления по чрезвычайным ситуациям Венгрии Мартон Хайду.

Агентство MTI сообщает, что проверка была вызвана перегревшимся контейнером, в котором находился изотоп иридия, — одна из венгерских компаний заказала это вещество в российском городе Димитровграде. По предварительным данным, контейнер находился на борту самолета компании Turkish Airlines, который прибыл в Будапешт из Стамбула.

Представитель компании Izotop Intezet Kft заявил, что повышение температуры при транспортировке подобных материалов считается нормальным явлением.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!