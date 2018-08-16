В Караганде проводятся антитеррористические учения

Целью мероприятия является проверка готовности сил и средств Карагандинского областного штаба по борьбе с терроризмом.

Сегодня, 16 августа 2018 года на территории района имени Казыбек би города Караганды проводятся антитеррористические учения по пресечению условного акта терроризма и ликвидации его последствий, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Карагандинского областного оперативного штаба по борьбе с терроризмом.

Целью мероприятия является проверка готовности сил и средств Карагандинского областного штаба по борьбе с терроризмом.

Учение максимально приближено к боевым условиям.

Гостей и жителей города просят сохранять спокойствие и не поддаваться панике.

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