В Караганде проводятся антитеррористические учения
Целью мероприятия является проверка готовности сил и средств Карагандинского областного штаба по борьбе с терроризмом.
Фото : Zakon.kz16 августа 2018, 08:38
Сегодня, 16 августа 2018 года на территории района имени Казыбек би города Караганды проводятся антитеррористические учения по пресечению условного акта терроризма и ликвидации его последствий, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Карагандинского областного оперативного штаба по борьбе с терроризмом.
Целью мероприятия является проверка готовности сил и средств Карагандинского областного штаба по борьбе с терроризмом.
Учение максимально приближено к боевым условиям.
Гостей и жителей города просят сохранять спокойствие и не поддаваться панике.
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