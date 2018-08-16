В Астане молодые хоккеисты устроили драку
Перчатки сбросили игроки "Снежных Барсов" и "Алтая".
Фото : Фото с сайта ХК "Барыс"16 августа 2018, 08:47
Массовой дракой обернулся товарищеский матч между молодежными клубами, входящими в систему астанинского "Барыса" и усть-каменогорского "Торпедо", сообщают Vesti.kz.
Перчатки сбросили игроки "Снежных Барсов" и "Алтая", устроив настоящее ледовое побоище.
Сама же встреча, которая прошла в Астане, завершилась ничьей 2:2.
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
4932902-1cc69d9f0638cd027b76504e87060821
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...