В Астане молодые хоккеисты устроили драку

Перчатки сбросили игроки "Снежных Барсов" и "Алтая".

Массовой дракой обернулся товарищеский матч между молодежными клубами, входящими в систему астанинского "Барыса" и усть-каменогорского "Торпедо", сообщают Vesti.kz.

Перчатки сбросили игроки "Снежных Барсов" и "Алтая", устроив настоящее ледовое побоище.

Сама же встреча, которая прошла в Астане, завершилась ничьей 2:2.

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