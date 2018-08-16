Трамп назвал свои митинги залогом успеха республиканцев на промежуточных выборах

Президент подчеркнул, что его участие в избирательной кампании "отнимает энергию" у демократов.

Президент США Дональд Трамп считает свое участие в предвыборной кампании залогом успеха его Республиканской партии на предстоящих 6 ноября промежуточных выборах. Об этом глава государства заявил в интервью, опубликованном в среду на сайте газеты Wall Street Journal, пишет ТАСС.

Трамп выразил уверенность в том, что республиканцы "замечательно" справятся с поставленными задачами во время выборов в Конгресс и органы местной власти. "Пока я способен ездить и вести кампанию, я считаю, что они будут побеждать. Я действительно так думаю", - отметил президент.

"Для меня это большая работа, мне приходится делать по 50 остановок, а это много. Немного найдется людей, способных физически на такое. К счастью, у меня с этим проблем нет", - продолжал Трамп.

Ему был задан вопрос, не думает ли он, что его митинги не столько воодушевляют его сторонников, сколько усиливают сопротивление со стороны оппонентов. "Я считаю, что демократы сдаются, когда появляюсь я", - ответил президент. "Если хотите знать правду, то я не думаю, что это наполняет их энергией. Я думаю, что это отнимает у них энергию", - добавил Трамп.

Он рассказал, что еще на прошлой неделе был готов лишить бывшего директора ЦРУ Джона Бреннана допуска к секретной государственной информации, но был вынужден отложить это решение до среды "из-за занятости". По словам Трампа, он готов принять аналогичные меры "против республиканцев, если сочтет их некомпетентными или сумасшедшими". Президент США снова не исключил, что даст показания спецпрокурору Роберту Мюллеру, хотя проводимое им расследование по поводу вмешательства извне в выборы 2016 года "крайне дискредитировало себя".

Промежуточные выборы в Конгресс

6 ноября в США будут переизбираться 35 из 100 сенаторов, все 435 членов Палаты представителей Конгресса США, а также 39 губернаторов штатов и территорий. Предстоящие выборы называются промежуточными, поскольку они проходят между двумя президентскими выборами. Обычно на них партия, победившая двумя годами ранее в борьбе за Белый дом, теряет места в Палате представителей.

Сейчас соотношение республиканцев и демократов в Палате представителей - 236 против 193, и 6 мест вакантны. Чтобы получить контроль над Палатой представителей, демократам необходимо завоевать дополнительно 25 мандатов. В Сенате у республиканцев незначительный перевес: 51 голос против 47 у демократов и двух независимых сенаторов, которые обычно блокируются с демократами.

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