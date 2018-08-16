Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Мировые цены на нефть резко снизились

Об этом свидетельствуют данные торгов.

Фото : Regis Duvignau/Reuters16 августа 2018, 09:37

В ходе электронных торгов на Лондонской и Нью-Йоркской биржах мировые цены на нефть падают. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Стоимость октябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,22% — до $72,3 за баррель, сентябрьских фьючерсов на нефть марки WTI — на 0,48%, до $66,72 за баррель.


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Реклама Правила использования материалов Контакты