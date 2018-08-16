Мировые цены на нефть резко снизились
Об этом свидетельствуют данные торгов.
Фото : Regis Duvignau/Reuters16 августа 2018, 09:37
В ходе электронных торгов на Лондонской и Нью-Йоркской биржах мировые цены на нефть падают. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Стоимость октябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,22% — до $72,3 за баррель, сентябрьских фьючерсов на нефть марки WTI — на 0,48%, до $66,72 за баррель.
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
4932912-d630fd51c88bf1eb466fb628a6c3f042
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...