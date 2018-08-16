Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Очередную трагедию на воде предотвратили спасатели Шымкента

Молодая купальщица едва не погибла во время заплыва на местном водохранилище.

Фото : HistoryTime16 августа 2018, 09:43

Девушка едва не утонула на Бадамском водохранилище, не рассчитав своих сил во время заплыва, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДЧС Шымкента.

Как следует из сообщения ведомства, 14 августа 2018 года в ходе патрулирования Бадамского водохранилища сотрудники оперативно-спасательного отряда городского ДЧС К.Кыдырбаев и О.Абай заметили в в 30 метрах от берега тонущую девушку. Утопающая уже едва удерживалась на воде и отчаянно звала на помощь.

Бросившись в воду, спасатели доплыли до девушки и вытащили ее на берег. От медицинской помощи спасенная отказалась, а во время заполнения протокола пояснила, что не рассчитав своих сил заплыла далеко от берега и доплыть обратно уже не смогла.

Всего же с начала купального сезона на Шардаринском и Бадамском водохранилищах было спасено 5 человек.


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Реклама Правила использования материалов Контакты