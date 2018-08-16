Очередную трагедию на воде предотвратили спасатели Шымкента

Молодая купальщица едва не погибла во время заплыва на местном водохранилище.

Девушка едва не утонула на Бадамском водохранилище, не рассчитав своих сил во время заплыва, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДЧС Шымкента.

Как следует из сообщения ведомства, 14 августа 2018 года в ходе патрулирования Бадамского водохранилища сотрудники оперативно-спасательного отряда городского ДЧС К.Кыдырбаев и О.Абай заметили в в 30 метрах от берега тонущую девушку. Утопающая уже едва удерживалась на воде и отчаянно звала на помощь.

Бросившись в воду, спасатели доплыли до девушки и вытащили ее на берег. От медицинской помощи спасенная отказалась, а во время заполнения протокола пояснила, что не рассчитав своих сил заплыла далеко от берега и доплыть обратно уже не смогла.

Всего же с начала купального сезона на Шардаринском и Бадамском водохранилищах было спасено 5 человек.

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