Права более 87 тысяч пассажиров поездов защитили транспортные прокуроры

Люди были вынуждены по несколько часов ожидать попутного поезда и переходить железнодорожные пути в неустановленных местах.

Жезказганскими транспортными прокурорами установлены нарушения прав более 87 тыс. пассажиров поездов, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу главной транспортной прокуратуры РК.

В частности, поезд Каражал-Караганда пребывая до транзитной станции Жанаарка, производит отцепку занятых людьми вагонов от локомотива. На отстойном тупике станции, пассажиры вынуждены ожидать попутного поезда Жезказган-Астана-Жезказган более 3,5 часов в каждом направлении.

Аналогично более 3,5 часов простаивал пассажирский поезд Балхаш – Жезказган на станции Жарык.

«При этом находившиеся в поездах люди испытывали дискомфорт и трудности, связанные с отсутствием ряда санитарных условий. Более того, в зоне повышенной опасности пассажиры вынуждены выходить из вагонов и переходить железнодорожные пути в неустановленных местах», – отметили в главной транспортной прокуратуре.

Ранее график движения указанных поездов в АО «НК «Қазақстан Темір Жолы» неоднократно корректировался, при этом длительный простой вагонов не учитывался.

«По представлению прокуратуры изменено расписание движения двух поездов. Время стоянок сокращено до 60 и 49 минут соответственно. Ответственное за перевозочный процесс должностное лицо АО «НК «Қазақстан Темір Жолы» привлечено к дисциплинарной ответственности», – говорится в сообщении ведомства.

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