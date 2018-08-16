На сколько пополнился бюджет страны за полгода

Только в виде подоходных налогов казахстанцы заплатили более 1,2 триллиона тенге.

Государственный бюджет за первое полугодие 2018 года пополнился на 5,3 трлн тг - это на 4,8% больше, чем за аналогичный период годом ранее - 5 трлн тг. Об этом говорится в исследовании Finprom, передает Zakon.kz.

Основной источник пополнения госбюджета - налоговые поступления (69,8% от всех поступлений) - вырос на 13,8%, и составил 3,7 трлн тг, против 3,2 трлн тг годом ранее.

Вторая наиболее значимая статья доходов - трансферты, за счет которых бюджет страны пополнился на 1,4 трлн тг, несмотря на их сокращение на 10,3%.

Неналоговые поступления и поступления от продажи основного капитала совокупно составляют 150,6 млрд тг, или всего 2,9% от всех поступлений (годом ранее - 186,7 млрд тг).

За последние 5 лет поступления в госбюджет (январь-июнь) увеличились на 2,1 трлн тг, или 66,8%. Причем первое полугодие текущего года стало самым прибыльным за последнюю пятилетку.

В среднем доходность госбюджета в первом полугодии растет в умеренном темпе на 8,8%.

В структуре налоговых поступлений, основной источник дохода - внутренние налоги на товары, работы и услуги, которые за 6 месяцев с начала года составили 1,4 трлн тг (годом ранее - 1,1 трлн тг).

Поступления от подоходного налога составили 1,2 трлн тг, что на 6,5% больше, чем год назад. Это также свидетельствует о росте доходов предприятий и сотрудников.

Налоги на международную торговлю и внешние операции совокупно составили 619,4 млрд тг (годом ранее - 529,7 млрд тг).

Перечисленные статьи формируют основной доход в структуре налоговых поступлений - 86,7% или 3,2 трлн тг.

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