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Антитеррористические учения проходят в Алматинской области

Возможно частичное ограничение передвижения транспортных средств.

Фото : ustinka.kz16 августа 2018, 10:33

В Ескельдинском районе Алматинской области проходят антитеррористические учения, сообщает Zakon.kz.

"Сегодня 16 августа 2018 года Ескельдинский районный оперативный штаб по проведению антитеррористических операций проводит плановые оперативные учения в районном центре с. Карабулак", - говорится в сообщении акима Ескельдинского района.

В период проведения учений будут предусмотрены меры ограничения. Возможно частичное ограничение передвижения транспортных средств.

Цель учений – отработать навыки взаимодействия при возникновении угроз террористического характера вместах массового скопления людей.

Жителей района попросили отнестись с пониманием к проводимым мероприятиям и сохранять спокойствие во время учений.


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