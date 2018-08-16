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Бывший вратарь рассказал о падении с рухнувшего моста в Италии

14 августа в Генуе обрушилась часть автомобильного моста.

Фото : AP16 августа 2018, 11:02

Бывший вратарь «Кальяри» и юношеской сборной Италии по футболу Давиде Капелло оказался на мосту в Генуе при его обрушении. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на Football Italia.

«Сначала я услышал шум, а потом все рухнуло. Мой автомобиль провалился на 30 метров и застрял между колоннами и щебнем. Это невероятно, на мне даже нет царапин», — поделился эмоциями итальянец.

«Я часто проезжал по этому мосту, который является одним из самых загруженных в стране. Видел, как дорога буквально проваливалась передо мной. Понятия не имею, как мою машину не раздавило», — добавил он.

Капелло выступал за «Кальяри» с 2003 по 2005 год. Вместе с командой голкипер вышел в серию А. Затем футболист выступал за клубы низших итальянских дивизионов. Также на его счету три матча в составе молодежной сборной Италии.

14 августа в Генуе обрушилась часть автомобильного моста. В результате под завалами оказались десятки легковых машин и несколько грузовиков. В настоящее время известно о 39 погибших и 16 пострадавших. Что именно стало причиной обрушения, пока неизвестно.


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