СМИ: Трамп отменил ограничения на кибератаки против противников США

Пока неизвестно, утвердила ли администрация Трампа новые правила взамен отмененных. Источники WSJ отказались комментировать этот вопрос, сославшись на секретность.

Президент США Дональд Трамп подписал указ, отменяющий засекреченную директиву его предшественника Барака Обамы, регулирующую применение кибероружия в отношении противников США, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Директива 2012 года, известная как Presidential Policy Directive 20, регламентировала деятельность американских ведомств в случае применения кибератак в отношении противников страны. Как напоминает издание, содержание документа оставалось засекреченным, пока в 2013 году экс-сотрудник Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден не обнародовал ряд секретных материалов, касающихся работы спецслужб США и Великобритании, пишет РИА Новости.

Пока неизвестно, утвердила ли администрация Трампа новые правила взамен отмененных. Источники WSJ отказались комментировать этот вопрос, сославшись на секретность.

Как пишет газета, предполагается, что отмена директивы 2012 года поможет поддержке военных операций, предотвращению иностранного вмешательства в выборы и хищению интеллектуальной собственности. Неназванный собеседник издания из администрации назвал его "наступательным шагом вперед".

Ранее сообщалось, что в Киберкомандовании США создана специальная рабочая группа по противодействию действиям России в киберпространстве. Усиление защиты в киберпространстве было принято в США на фоне обвинений в адрес России о вмешательстве в президентские выборы 2016 года и попытках вмешаться в предстоящие выборы в конгресс в 2018 году.

Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в разных странах, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в США и других странах заявил, что никаких фактов, подтверждающих это, нет. Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон также заявил, что получил заверения от российского президента Владимира Путина в том, что Россия не вмешивалась в выборы в Штатах.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!