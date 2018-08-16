Определены места для жертвоприношений на Курбан-айт в Астане

Обряды жертвоприношения будут проходить до 23 августа.

Курбан-айт – праздник окончания хаджа, который отмечают через 70 дней после праздника Рамазан. В этом году празднование Курбан-айта начнется 21 августа, айт-намаз начнется в 7 утра во всех 9 мечетях столицы, передает официальный сайт акимата Астаны.

Обряды жертвоприношения будут проходить до 23 августа. На сегодняшний день в Астане определены основные места организованного проведения ритуальных мероприятий (жертвоприношений).

Район Алматы

1. ТД "Метро" (трасса Астана – Караганда)

Район Байқоңыр

1. ТОО "Нурбереке-555", Шоссе Алаш, 30 (за рынком "Көк Базар")

2. ИП Есжанова А., "Жайлау", шоссе Алаш, ул. Ц 313

3. КХ "Шаушен", а/д "Астана-Павлодар", 9 км

4. Крестьянское хозяйство "Темеш", а/д Астана – Софиевка 7 км

Район Есиль

1. Рынок "Алтын-Таға" возле поселка Косшы

Район Сарыарка

1. Универсальный рынок "Улжан", (бывший рынок "Саянур")

Также в дни проведения праздника Курбан-айт для информирования населения о местах забоя скота и других вопросах будет работать круглосуточный колл-центр – 2288.

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