Дмитрий Петрухин прокомментировал свой уход из маслихата
Байкер через неделю уезжает в авто-мото экспедицию.
Фото : voxpopuli.kz16 августа 2018, 12:06
Главный байкер Казахстана, депутат маслихата Алматы Дмитрий Петрухин принял решение покинуть депутатский пост, сообщает Zakon.kz.
«Это решение я принял еще в прошлом году. Мне неудобно перед избирателями, которые хотят, чтобы я с ними встречался и коллегами, потому что почти не посещаю сессии. Считаю, что на этом месте должен работать человек, который постоянно находится в Казахстане, в Алматы. Я езжу по миру продвигаю Казахстан, послание нашего президента, в связи с этим на второй план уходит депутатская работа», - сказал он.
Байкер выразил благодарность Акиму Алматы Бауыржану Байбеку и всем тем, кто поддерживал его.
«Я также буду заниматься общественной деятельностью, работать на благо культурного центра, Ассамблеи народов Казахстана и своих бывших избирателей. У меня много планов. Через неделю я уезжаю в совместную авто-мото экспедицию в за Полярный круг с Российским географическим обществом», - поделился Петрухин.
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
4932949-69ba4e8797ddb1a933eb71f92e90f1c0
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...