Дмитрий Петрухин прокомментировал свой уход из маслихата

Байкер через неделю уезжает в авто-мото экспедицию.

Главный байкер Казахстана, депутат маслихата Алматы Дмитрий Петрухин принял решение покинуть депутатский пост, сообщает Zakon.kz.

«Это решение я принял еще в прошлом году. Мне неудобно перед избирателями, которые хотят, чтобы я с ними встречался и коллегами, потому что почти не посещаю сессии. Считаю, что на этом месте должен работать человек, который постоянно находится в Казахстане, в Алматы. Я езжу по миру продвигаю Казахстан, послание нашего президента, в связи с этим на второй план уходит депутатская работа», - сказал он.

Байкер выразил благодарность Акиму Алматы Бауыржану Байбеку и всем тем, кто поддерживал его.

«Я также буду заниматься общественной деятельностью, работать на благо культурного центра, Ассамблеи народов Казахстана и своих бывших избирателей. У меня много планов. Через неделю я уезжаю в совместную авто-мото экспедицию в за Полярный круг с Российским географическим обществом», - поделился Петрухин.

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