Видео из архива президента: Назарбаев рассказал, кто предсказал ему карьеру в политике

Наставник главы государства Дмитрий Погорелов сказал, что он будет премьер-министром.

Архивное видео с воспоминаниями о школьных годах президента опубликовала Акорда на своей странице в Facebook. На кадрах президент встречается с дочерью своего наставника и вспоминает, как учитель дал ему дорогу в будущее, сообщает Zakon.kz.

"Дмитрий Изотович – это тот человек, который проторил мне дорогу в будущее. Могу со всей определенностью сказать – все, что я обрел здесь, легло в основу моей дальнейшей жизни. Он мог каждому из нас дать точную характеристику, насквозь видел, кто из нас на что способен/ Посмотрит на тебя пристально и вдруг скажет: "Будешь ты, парень, инженером. А ты, возможно, будешь начальником цеха. А тебе, Нурсултан, быть премьер-министром! Так и сказал", – вспомнил школьные годы глава государства.

Дмитрий Погорелов занимался обучением будущих металлургов.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!