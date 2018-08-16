Крупная ОПГ обезврежена в Туркестанской области

Разработка и задержание всех членов банды заняла у полицейских почти три года.

В Туркестанской области ликвидирована организованная преступная группа, занимавшаяся вымогательством и похищением людей, передает otyrar.kz.

Полицейские ДВД Туркестанской области задержали преступную группу из 6 человек, подозреваемую в вымогательстве. Задержанными являются жители Туркестанской области, Шымкента и Астаны, которые вымогали деньги у потерпевших.

Преступная группа оказалась причастна к нескольким фактам вымогательства с целью завладения автомашинами.

Следствием установлено, что в феврале 2015 года члены преступной группы, угрожая физической расправой жителю Мактаральского района, потребовали у него деньги, который тот якобы должен. Они вывезли потерпевшего за город, где силой отобрали у него автомашину «БМВ», обещая вернуть за деньги, а спустя месяц забрали еще одну автомашину «ВАЗ», которую затем продали.

Далее, в июле того же года преступная группа напала на жителя г. Шымкента, у которого также вымогали деньги. Подозреваемые избили потерпевшего и нанесли ранение из оружия, после чего отобрали автомашину «Ауди» и скрылись с места преступления.

Данные факты зарегистрировали в ЕРДР по нескольким статьям УК РК, в том числе «Вымогательство», «Похищение человека», «Незаконное лишение свободы» и другие.

В течение трех лет полицейские Туркестанской области проводили все необходимые оперативные и следственные мероприятия. В ходе успешно проведенных следственно-оперативных мероприятий полицейским ДВД Туркестанской области удалось выйти на след и задержать вымогателей.

В настоящее время Следственным управлением ДВД Туркестанской области собранные материалы в отношении подозреваемых с обвинительным актом направлены в суд.

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