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В Бельгии грабители заперли епископа в гардеробе

Преступники похитили у церковного иерарха произведения искусства, около 20 тысяч евро и церковную вазу.

Фото : © AP Photo / Virginia Mayo16 августа 2018, 14:04

Епископ бельгийского города Льеж Жан-Пьер Дельвиль ограблен в служебной квартире неизвестными, которые похитили у священнослужителя около 20 тысяч евро, пишет РИА Новости.

"Да, мы подтверждаем факт ограбления", — сказали РИА Новости в четверг в городском комиссариате.

По данным газеты Dernier heure, ограбление произошло в ночь на среду. Проникшие в дом епископа двое грабителей, угрожай расправой, связали и заперли 67-летнего священнослужителя и его племянника, церковного прислужника, в гардеробном шкафу.

По данным издания, преступники похитили у церковного иерарха произведения искусства, около 20 тысяч евро и церковную вазу.


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