Как правильно выбрать безопасный школьный ранец и какими должны быть идеальные учебники

Необходимо учитывать не только безопасность изделия, но и ряд физико - механических свойств.

Алматинские медики выявили идеальную формулу по подготовке детей к школе. В частности был разработан ряд рекомендаций по выбору школьного ранца, сообщает Zakon.kz.

Как выяснилось, безопасность изделий оцениваются устойчивостью окраски применяемых материалов к сухому и мокрому трению и воздействию пота, а также концентрацией выделяющих вредных веществ и комплексом физико - механических свойств (масса, разрывная нагрузка узлов крепления ручек).

При этом правильный выбор ранца является одним из основных профилактических мер от целого ряда заболеваний, таких как сколиоз, остеохондроз, образование грыж и прочих заболеваний.

При выборе необходимо соблюдать следующие рекомендации:

- выбирать ранец с жесткой ортопедической спинкой, который имеет специальный каркас, и должен быть жестким равномерно распределяющим вес и давление на позвоночник, для поддержания спины ребенка в прямом положении, не деформируя позвоночник;

- лямки должны быть широкими и из приятного на ощупь материала, ручки должны регулироваться по длине, и ребенок должен носить его только на двух лямках, на спине, при этом, не сдавливая поясницу и шею;

- размер и вес школьной сумки (ранец, рюкзак) должен соответствовать росту и возрасту ребенка;

Масса изделия для учащихся начальных классов - не более 700 г., учащихся средних и старших классов - не более 1000 грамм. При выборе также необходимо обращать внимание на такие детали как светоотражающие вставки, водителям будет легче заметить вашего ребенка во время перехода дороги в темное время суток или в плохо освещенной местности.

Вдобавок врачи озвучили и современные требования к школьным учебникам. Чтение - это не только один из основных способов восприятия учебного материала школьниками, но и активная работа органа зрения и мозга. Поэтому для здоровья детей совсем не безразлично, что, как и в каких условиях они читают.

Особенно велико значение качества издания для детей младшего школьного возраста в связи с возрастными особенностями зрительного восприятия и недостаточным развитием у них навыка чтения. С учетом этого и были разработаны гигиенические требования ко всем элементам оформления школьных учебников.

Бумага, предназначенная для изготовления учебников, должна обеспечивать хорошую видимость печатного текста и способствовать удовлетворительному санитарному состоянию учебника. Должна применяться бумага белого или слегка желтоватого цвета, с коэффициентом отражения от 70% до 80%.

Бумага не должна просвечивать печатный текст с подлежащей страницы или с обратной стороны листа.

Печать школьных учебников должна быть четкой, интенсивно черного цвета и равномерной.

Учебники набираются гарнитурами, отвечающими требованиям удобочитаемости и особенностям зрительного восприятия.

Буквари и другие учебники для 1 класса набираются Букварной, Азбукой или Журнальной рубленой гарнитурной прямого светлого начертания с небольшой разницей в толщине основных и соединительных штрихов, без засечек на концах букв.

Вес одного издания не должен превышать 300 граммов для учащихся 1-4 классов; 400 граммов для 5-6 классов; 500 граммов для 7-9 классов; 600 граммов для 10-12 классов. Допускается увеличение веса учебного издания не более чем на 10%.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!